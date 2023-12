Il debutto ‘pacifista’ del consigliere Paolini : "I riccionesi sono stanchi di questa aggressività"

"Per me la politica non è attaccare, ma costruire". Il neo consigliere Stefano Paolini, di Fratelli d’Italia, subentra alla parlamentare Beatriz Colombo presentandosi in aula come pacificatore. Compito arduo visto come è ripartito il confronto politico.

Paolini, primo giorno in consiglio, come si è trovato?

"Cercherò di portare qualcosa di nuovo. Non mi piace la politica degli attacchi e della contrapposizione. Va cambiato il paradigma: meno aggressività e più costruzione politica".

Ne ha parlato con i compagni di banco in minoranza?

"Dal mio punto di vista non tutti gli atteggiamenti possono essere tollerati. D’ora in poi inizia il dialogo".

Dove pensa di arrivare?

"Il nostro obiettivo è riprenderci il municipio fra tre anni".

Come farete?

"Ci riusciremo solo quando i riccionesi capiranno che la nostra è un’opposizione costruttiva, per questo serve un cambio di impostazione. Basta con questi continui attacchi. E si badi bene, mi riferisco anche alla maggioranza. Da ambo le parti vedo un modo di confrontarsi che i riccionesi non vogliono più, si sono davvero stancati".

Intende mantenere anche la guida politica di Fratelli d’Italia?

"Oggi sono coordinatore, non intendo dimettermi e dal partito non ho ricevuto altre disposizioni. Penso e spero di poter continuare il lavoro iniziato da tempo. Sono coordinatore da 5 anni, abbiamo inaugurato una sede che è viva, con militanti che la frequentano sempre, non è una vetrina. E siamo arrivati vicini alle duecento tessere. La sede sarà il luogo dove verranno raccolte le istanze dei cittadini per basare il ruolo che abbiamo in consiglio comunale".

a.ol.