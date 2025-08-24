Il Decamerone fa tappa alla terrazza Ghigi di Morciano

Proseguono gli appuntamenti con il teatro itinerante nell’entroterra. Oggi alle 19 la rassegna Mille e una notti in Valconca, quest’anno dedicata al Decamerone di Boccaccio, farà tappa a Morciano a partire dalle 19. Lo spettacolo non si terrà più al parco del Conca, come inizialmente previsto. A causa del meteo incerto, l’evento è stato spostato alla terrazza Ghigi.

La rassegna porta nei borghi della Valconca 18 repliche a ingresso gratuito, all’alba e al tramonto, ispirate alle più celebri novelle del Decamerone, nel 650esimo anniversario della morte dell’autore. Lo spettacolo itinerante si snoda in sei episodi originali ognuno dei quali verrà replicato per tre volte nei mesi di agosto e settembre sintetizzando infatti le "100 novelle in 10 giornate" che un gruppo di giovani uomini e donne si raccontano per ingannare il tempo, isolati dal mondo per fuggire alla buia minaccia della peste.

Commedia, sberleffo, storie piccanti e mai volgari, vendette e inganni si alterneranno con lo sfondo dei panorami dell’entroterra riminese e la modalità antica della narrazione con musica dal vivo. Gli spettacoli sono adatti a tutte le età, salvo diversamente indicato. Programma completo e geolocalizzazione dei luoghi di spettacolo su cittateatro.it