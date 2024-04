Il delfinario in stato di abbandono è davvero un’occasione perduta

Come tantissimi riminesi e molti turisti nel pomeriggio di domenica ho fatto una passeggiata sulla palata, il molo di levante, gremito nonostante il vento di bora. Ho potuto ammirare la partenza dei velisti, una ventina di barche, che nonostante onde non proprio trascurabili e un bel vento sostenuto hanno fatto rotta verso la Croazia per la passeggiata velica 2024. Tutto bello tanne una cosa: l’ex delfinario in stato di abbandono. Da anni con il cartello tipo ’stiamo lavorando per riaprire’, che ormai suona quasi ironico. Un’occasione perduta.

Lettera firmata