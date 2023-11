Il denaro, a volte, è proprio una brutta bestia

Essere ricchi non è un peccato, e la povertà non è una virtù. Ma la caccia alla ricchezza e al potere è oggi così diffusa da creare un qualcosa che è forse completamente nuovo: una cultura del denaro. E quando una cultura di questo tipo si sviluppa a stretto contatto con l’estrema povertà, diventa potenzialmente pericolosa. Il denaro non dà la felicità, figuriamoci la miseria. Soldi, salute e successo, la loro combinazione rende piuttosto felice e appagata la gente, ma solo da alcune migliaia di anni. Per i cristiani l’avarizia è uno dei sette peccati capitali e San Paolo affermava che l’amore per il denaro è la radice di tutto il male. Tendiamo ad accumulare molto più denaro di quanto ne possiamo spendere, perché l’idea di possedere tante ricchezze ci apre un mondo immaginario, in cui tutto è possibile e in cui diventiamo sovrani di un universo privo di reali riferimenti morali o estetici. Il denaro diventa dunque il fine ultimo di un comportamento che non porta in sé valore alcuno, se non quello di accumulare ricchezze che non vengono spese e che non procurano piacere, se non in quella vaga illusione di potenza derivante dal sentirsi più ricchi (e dunque migliori) dei nostri simili.