Il derby di Romagna. Arrigo Sacchi e Marcello Lippi sono partiti da Rimini e Cesena e hanno conquistato l’Europa

Rimini-Cesena, quanti ricordi. E che allenatori. Arrigo Sacchi da Fusignano e Marcello Lippi da Viareggio. Quella di stasera non è una banale sfida di serie C. Con gli ospiti che puntano alla promozione e i padroni di casa che veleggiano a metà classifica. No, quello di stasera è il derby di Romagna, ricco di fascino e storia. Parliamo di calcio. Di grande calcio. Se guardiamo al passato, queste due squadre sono state guidate da mostri sacri del pallone. A Rimini si ricordano di Helenio Herrera, soprannominato il Mago, considerato uno dei migliori allenatori della storia del calcio e che portò l’Inter in cima al mondo. Per non parlare di un altro mago, ma della Bovisa, come Osvaldo Bagnoli, artefice dello scudetto con il Verona e che in riva all’Adriatico muove i primi passi. E che dire di Alberto Bigon, detto Albertino. Il fantasista gentile del Milan, prima di conquistare uno scudetto con il Napoli di Maradona, lo vediamo guidare il Cesena. Ma le superstar della panchina sono Arrigo Sacchi e Marcello Lippi, autentiche leggende. Entrambi sono passati dalla Romagna per poi scalare le vette d’Europa e del mondo con il Milan, la Juventus e la Nazionale. Coppe dei Campioni e Coppe del Mondo, sfiorate e conquistate. Dalla Romagna hanno attinto quella linfa vitale che ha permesso loro di sollevare trofei e portare in tutto il mondo gioia e bel gioco.

Una curiosità. Entrambi devono tutto a un grandissimo come Pierluigi Cera. Il libero, campione d’Italia con il Cagliari di Gigi Riva e bandiera del Cesena. Quando è direttore sportivo dei bianconeri scopre il giovane Sacchi e gli fa allenare la Primavera. Arrigo ci sa fare, plasma giovani di avvenire come "Seba" Rossi, Ruggiero Rizzitelli e Massimo Agostini. Il profeta di Fusignano con quella squadra vince lo scudetto nell’afosa estate del 1982, mentre ai Mondiali gli azzurri stavano muovendo i primi incerti passi nel girone eliminatorio e la finale del Bernabeu era ancora inimmaginabile.

Sempre quell’anno, Sacchi comincia la sua carriera tra i professionisti proprio in riva all’Adriatico. Viene chiamato dal presidente Dino Cappelli per guidare il Rimini in Serie C1. Il suo calcio totale non era ancora maturo, ma i primi segnali sono incoraggianti. Fanno parte della squadra giocatori come Fernando De Napoli e Daniele Zoratto. Durante gli allenamenti sembra indemoniato, ferma le partitelle ogni 5 minuti per spiegare ai suoi i movimenti giusti da fare. "Ero all’inizio, praticamente un signor nessuno. E in più arrivavo da Cesena. Avvertivo una certa diffidenza", ricorda Sacchi. Dopo una parentesi alle giovanili della Fiorentina, torna nella città dei Malatesta nella stagione ’84-’85. Nella rosa anche Pierluigi Frosio. "Con me a Rimini era a fine carriera, ma ci mise cuore. Ce ne fossero di uomini così oggi", ricorda Arrigo. La squadra finisce quarta, niente male. Di qui in poi la storia è nota, Sacchi diventerà il condottiero del Milan più splendente di sempre, ma di Rimini conserva sempre un bellissimo ricordo: "Sono sempre stato molto attento alla linea, lo ammetto, ma a Rimini ingrassai qualche chilo. Avevo preso l’abitudine di bere un amaro dopo cena, tra una chiacchierata e l’altra in buona compagnia".

Sempre Pierluigi Cera, porta alla ribalta un altro grande allenatore. Prende dalla Carrarese uno semisconosciuto Marcello Lippi e gli consegna la panchina del Cesena, affiancato dalla bandiera bianconera Giampiero Ceccarelli. Lippi fa il suo esordio in serie A nella stagione 1989-90. Il presidente è Edmeo Lugaresi. Per la sua fisionomia, i tifosi soprannominano il tecnico ’Paul Newman’. "Quell’anno ci salvammo all’ultima giornata battendo il Verona di Bagnoli. Gol di Agostini, il Condor. In porta Seba Rossi. Giocavamo un bel calcio", ricorda Lippi. Se però i risultati non arrivano, anche i belli piangono. E così, nel torneo seguente la compagine cesenate fatica e Lippi viene esonerato. Alla lunga, in Romagna capirono che il problema non era nel manico ma altrove. Poco male, la sua carriera da lì in poi sarà tutta in crescendo grazie alla Juventus e alla Nazionale.

Sacchi e Lippi, forse non avevano tanto in comune, ma entrambi non credevano ai maghi della panchina. Preferivano il valore del lavoro e del gruppo. Rimini-Cesena è una storia di passione e bellezza sportiva. I tifosi, come sempre, guarderanno la partita con trepidazione: 90 minuti attesi per tutta la settimana, tra speranze, timori e sfottò. E che vinca il migliore.

