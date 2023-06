"Il dialogo è l’arma decisiva per mettere fine alla guerra"

Rimini riunita per parlare di pace in un cinema Fulgor gremito per la lectio magistralis di Andrea Riccardi, il riminese fondatore della comunità Sant’Egidio ed ex ministro della Cooperazione internazionale. "Dobbiamo opporci all’indifferenza – ha sottolineato mercoledì Riccardi – e prendere le distanze dalla paura. E far sì che avvenga un fondamentale passaggio dall’io al noi". Sul palco anche Emma Petitti, presidente del consiglio regionale, che ha espresso l’esigenza di un ritorno a un contesto internazionale per promuovere "una cultura di pace a favore della cooperazione fra i popoli, e un sentimento di umanità partendo da una dimensione di inclusione, solidarietà, fratellanza e sorellanza reciproca". Sul palco anche il sindaco Jamil Sadegholvaad, che ha detto: "La pace è la scelta dei forti. Un’Italia e un’Europa all’altezza del sogno dei padri fondatori devono credere e concretizzare questa forza". Parlando della paura della guerra in Ucraina e degli 11 soldati italiani feriti in un’operazione Nato, Riccardi ha poi citato anche il Kosovo.

C’è il rischio che la polveriera dei Balcani scoppi di nuovo, e coinvolgendo stavolta anche Mosca?

"Papa Francesco ha ragione quando parla di una terza guerra mondiale a pezzi, questo è il dramma che noi viviamo, in cui poi si innesta il rischio che gli stessi pezzi si saldino assieme".

Qual è la migliore cooperazione per impedire la guerra?

"Il dialogo diplomatico è sempre decisivo per poter risolvere i conflitti. Tutto è perduto con la guerra, ma con il dialogo è possibile ritrovare la pace e risolvere i problemi che porta la guerra".

L’Ucraina dovrebbe rinunciare alla Crimea per ottenere la pace?

"Non credo che si possa fare ancora questo discorso. Non ci sono ancora le premesse del dialogo, quindi non si può parlare né di rinunce, né di riconquiste. Di certo, come dice il presidente francese Macron, la pace è sempre impura".

Andrea G. Cammarata