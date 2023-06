Il difensore civico: "Gli atti dell’allevamento devono essere tutti accessibili al comitato"

Esulta il comitato ’Per la Valmarecchia’, che si batte da mesi contro il nuovo allevamento di polli di Fileni a Maiolo: gli atti del progetto "dovranno essere resi trasparenti". "La lettera ricevuta dal difensore civico della Regione Carlotta Marù, obbligherà il sindaco Marcello Fattori e il fratello Sauro, che guida l’ufficio tecnico comunale, a dare al nostro comitato tutti gli atti che abbiamo richiesto", commenta il presidente Nunzio Castellani. "Nei prossimi giorni – prosegue – ripeteremo la stessa istanza nei confronti dell’Ausl, che non ha voluto fornirci le indicazioni in merito ai piano di trattamento dell’amianto: abbiamo chiesto di produrre quello del 2023, successivo al nostro esposto, e quello con cui in precedenza Fileni avrebbe fatto rimuovere amianto dal cantiere". Il comitato a metà maggio aveva scritto al difensore civico, per chiedere il parere sul diritto di accesso agli atti sull’allevamento. E il difensore civico, per tutta risposta, ha "invitato" il Comune alla piena trasparenza. Il sindaco non trema affatto. "Il Comune ha già rilasciato gli atti del progetto a tre persone che ne hanno fatto richiesta a nome del comitato, ci sono le ricevute a confermarlo. – precisa Marcello Fattori – Non abbiamo allegato gli atti di Arpae, Ausl e Soprintendenza, tutti contenuti nella delibera della Regione".