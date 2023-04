Il direttore Ausl: "Il pronto soccorso presto tornerà attivo 24 ore su 24"

C’è una ’cura’ per il pronto soccorso dell’ospedale ’Franchini’. Da tre anni il reparto di urgenza di Santarcangelo è aperto solo 12 ore al giorno, dalle 8 alle 20. Una riduzione di orario causata, soprattutto, dalla carenza di medici. E da tempo girano voci sulla possibilità che l’Ausl stia valutando di depotenziare ulteriormente il pronto intervento del ’Franchini’, fino a chiuderlo definitivamente. Ma è lo stesso direttore generale dell’Ausl, Tiziano Carradori (nella foto con la sindaca Alice Parma) a sgomberare il campo da dubbi e timori. "Dopo la recente riqualificazione della Casa della comunità – spiega il direttore – riusciremo, coinvolgendo i medici di medicina generale e di continuità assistenziale, a dare presto una risposta anche sul tema delle urgenze". Quello di Santarcangelo sarà tra gli ospedali dove "attueremo il nuovo piano per le attività di pronto soccorso definito dalla Regione". Ovvero: "Dopo l’opprtuna formazione, verranno impiegati i medici di base e di continuità assistenziale per fornire assistenza 24 ore su 24, integrando in questo modo l’offerta del pronto soccorso di Santarcangelo e garantendo di un nuovo un’attività di emergenza anche di sera e di notte". Quando questo avverrà "è presto ancora per dirlo – continua Carradori – Ma ci stiamo lavorando e direi che già entro l’anno a Santarcangelo il servizio sarà operativo. I lavori di ristrutturazione e di ampliamento della Casa della comunità sono stati "fondamentali, perché con la riorganizzazione dei servizi potremo ripristinare a Santarcangelo le attività di emergenza 24 ore su 24 grazie alla nuova modalità di assistenza con i medici di base e continuità. Modalità che stiamo sperimentando già da un po’ di tempo, con buoni riscontri, a Cervia e non solo".

Carradori conclude rassicurando sulle sorti del pronto soccorso di Santarcangelo: "Assolutamente non c’è alcuna intenzione di chiuderlo, anzi. Sappiamo che tanti pazienti si rivolgono al pronto intervento di Santarcangelo anche da molti comuni vicini, compreso Rimini. Rappresenta un presidio importante e verrà mantenuto. Un presidio che potenzieremo anche con il nuovo centro di assistenza e urgenza che, grazie ai turni coperti da medici di base e di continuità assistenziale, potrà prendersi cura dei pazienti 24 ore su 24".