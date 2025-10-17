Il diritto di essere visti . Nicola, un aiuto a scuola per non sentirsi diverso

Inclusione è una parola grande, ma quando diventa realtà assume il volto, o meglio lo sguardo, di persone come Nicola. Il suo nome è di fantasia, ma la sua storia è vera: frequenta la scuola come tanti suoi coetanei, anche se non parla, a causa della diagnosi di autismo. Comunica in altri modi, con gli occhi, con piccoli gesti che seguono tempi diversi da quelli della classe. Per lui, le soluzioni ‘standard’ a questo problema non bastavano: serviva qualcosa di nuovo, costruito su misura. Così, il Comune di Rimini, insieme alla scuola e all’Ausl, ha scelto di inventare una risposta nuova, un progetto pensato intorno a lui. Dall’ascolto e dal confronto con educatori, assistenti sociali e specialisti è nato un percorso personalizzato: 340 ore di intervento educativo scolastico, un educatore dedicato e un investimento di 9mila euro per creare un ponte tra la scuola e la vita quotidiana. Un progetto che nasce dalla fiducia, la stessa che Nicola ha costruito giorno dopo giorno con gli educatori del centro diurno gestito dalla cooperativa sociale Amici di Gigi, dove ogni pomeriggio partecipa ad attività ricreative e laboratori. È lì che ha trovato un linguaggio, una routine, una serenità che oggi diventano la base per il suo cammino a scuola. Per evitare scompensi e garantire stabilità emotiva, il Comune ha scelto la via più semplice e più umana: portare dentro la scuola gli stessi educatori che già lo seguono nel pomeriggio. Una continuità che vale più di qualsiasi formula, perché per Nicola riconoscere un volto è la chiave per sentirsi sicuro e poter imparare. Il progetto, approvato dall’Equipe Territoriale Integrata il 18 settembre, è frutto di una collaborazione tra il comune, l’istituto scolastico, il Servizio Sociale Territoriale Minori e l’SSDI Autismo dell’Ausl Romagna. Ma la storia di Nicola è anche il simbolo di un impegno più grande.

A Rimini, il nuovo anno scolastico si apre con 713 studenti con disabilità, in crescita rispetto ai 670 dell’anno precedente. Un aumento costante, che negli ultimi 25 anni ha portato a triplicare le certificazioni e che oggi si traduce in quasi 7 milioni di euro investiti in educatori, sostegno e servizi per bambini e ragazzi dai 0 ai 19 anni, compresi i centri estivi. "Quando parliamo di inclusione – spiega la vicesindaca Chiara Bellini – non parliamo solo di servizi, ma di diritti, di dignità, di futuro. Ogni bambino deve poter essere visto e accolto. A Rimini non vogliamo una scuola che seleziona, ma che abbracci tutti". E così, anche grazie a storie come quella di Nicola, l’inclusione smette di essere una parola astratta e diventa ciò che davvero dovrebbe essere: una relazione che accompagna, passo dopo passo, senza lasciare indietro nessuno.

