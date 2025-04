Il disco da solista di Devon Miles

Devon Miles presenta il suo progetto solista. Appuntamento stasera alle 21 al teatro Cast Oro con la musica del cantautore nigeriano, che in carriera ha collaborato con artisti del calibro di Jovanotti, Laura Pausini e Cremonini. Ora per il musicista è giunto il momento di iniziare la sua avventura da solista con Messenger of light, un viaggio musicale tra le radici africane del cantante e la spiritualità. Le canzoni sono composizioni originali, un mix tra afrobeat, soul e reggae, in varie lingue del mondo. Si parte con l’inglese, seguito dall’uhrobo, la lingua madre di Miles, poi altri idiomi africani come il pidgin e il tongues. "La musica è spirituale – spiega Devon Miles – ed è capace di trasportare l’ascoltatore in altre dimensioni senza limiti fisici". Devon Miles sarà accompagnato dai suoi compagni di viaggio, Eros Rambaldi al basso, Stefano Mosconi alla chitarra e Bogdan Scotta D’Anielo alla batteria. Il concerto sarà registrato e messo a disposizione online. I posti per il concerto di stasera sono limitati, è possibile prenotare tramite il link pubblicato sulla pagina Facebook dell’evento.