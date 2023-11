Il divertimento è d’autore con Rocco Papaleo

Grande attesa a Riccione per Rocco Papaleo che, stasera alle 21 nella sala Granturismo, allestita al palazzo del Turismo in piazzale Ceccarini, propone Divertissement del quale ha curato parole e musica. Sul palco con l’amatissimo attore, regista, sceneggiatore e showman, seduttore delle grandi platee, c’è il pianista Arturo Valiante. Diretto dal regista Valter Lupo, che è anche coautore, lo spettacolo è una sorta di diario personale che raccoglie pensieri di giorni differenti da sfogliare a caso.

Finalmente fa tappa a Riccione.

"Torno con piacere su invito di Daniele Gualdi, presidente di Riccione Teatro. Avevamo tre giorni di off dalla tournée e, vista la mia voglia di fare una serata qui, ho radunato le idee e precettato il mio pianista. Per questo spettacolo un po’ estemporaneo, mi affido al mio repertorio, facendo anche un esperimento".

Divertissement è una sorta di diario?

"Assolutamente si. Un diario di autobiografia un po’ romanzata, di sguardi e quanto ha da fare con l’esistenza, lo stare al mondo, la prosa, la poesia e la musica, forme poetiche. Faccio lo spettacolo di teatro canzone da una trentina d’anni, per cui si aggiorna, si evolve o involve, secondo i punti di vista, in tante forme con tanti scambi e musicisti. In questo caso è come una prima, perché sul palco io e il pianista col quale lavoro da una quindicina di anni siamo soli. Per il resto mi affido anche al pubblico col quale interagisco, ricevendo suggestioni e magari anche domande, una sorta d’intervista della platea nei miei confronti".

Lei quando canta, recita e quando recita, canta: è così?

"È un po’ vero. Il mio percorso è fatto sia di musica e canzoni, sia di recitazione, le due cose hanno subito un’osmosi, si sono influenzate a vicenda. La recitazione necessita di verità, ma non basta, per essere interessante occorre anche la musica. Cosi, senza farmene accorgere, quando recito canto e quando canto recito. Cerco quindi di essere vero e musicale".

Fa cinema, teatro, televisione e musica, a cos’è più legato?

"Ad attrarmi di più è il live, il contatto col pubblico, quindi il teatro in tutte le sue forme. Può esserlo anche la tv, se c’è un bella platea, o altre occasioni in presenza di persone".

Di recente è tornato al cinema col suo film Scordato che nel cast annovera Giorgia, un successo?

"Come attestano i dati, ha avuto una buona accoglienza e apprezzamenti. Credo che sia il film più maturo di tutti quelli che ho fatto. Ho rischiato un po’, uscendo dalla commedia, mantenendo però un impianto ironico. Ho liberato la grossa dose di malinconia che mi appartiene. L’allegria mi fa stare bene, ma è la malinconia che mi migliora".

Altri progetti?

"Ho in mente un altro film mio, ma faccio più cose, per cui forse lo farò per il 2025. Parteciperò poi a dei film come attore, perché sono inspiegabilmente gettonato. Coi Manetti Bros ho fatto intanto ‘U.S. Palmese’, che deve ancora uscire".

I suoi occhi come vedono Riccione?

"Mi piace il mare d’inverno. Negli ultimi tempi non ho molto frequentato questa città, ma durante le riprese di un film per un certo periodo ci ho pure abitato. Tornare in Romagna è sempre piacevole, è un posto caloroso, di bella gente, per cui è sempre piacevole venirci".

Nives Concolino