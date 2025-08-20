Il divertimento è sempre di casa in Riviera. Siamo ottavi per imprese del tempo libero

Rimini tra le capitali dell’economia nel tempo libero. Stando allo studio di Unioncamere sui dati di Movimprese, la nostra provincia si piazza all’ottavo posto assoluto in Italia nella classifica relativa all’economia del tempo libero. La Riviera si conferma tra le eccellenze nell’industria legata all’intrattenimento per numero di imprese attive. Nel Riminese se ne contano ben 804. Il numero è stato ricavato sommando i 409 stabilimenti balneari, che fanno di Rimini un punto di riferimento del turismo balneare nazionale, secondo solo a Savona con 445, 88 organizzazioni di eventi sportivi, 62 discoteche e sale da ballo, 57 centri fitness, 57 sale giochi e altre attività di intrattenimento, 97 altre attività di intrattenimento e divertimento, 17 parchi di divertimento e tematici.

Nel settore delle discoteche e sale da ballo, Rimini si distingue con 62 imprese, posizionandosi al settimo posto a livello nazionale. "Dalla fine degli anni ’50 e poi con i favolosi anni ’60 Rimini e tutta la nostra Riviera sono diventate la terra del ‘dolce vivere’ nel Paese – sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad – Eravamo la più grande Riviera d’Europa, protagonista di quel grande rito collettivo che era la vacanza. La città del sole e della luna, del giorno e della notte, che ha fatto del loisir una vocazione e un’industria, della sua spiaggia il luogo della libertà dei corpi". Sono cambiate tante cose da allora: il modo di fare vacanza e la concorrenza (dell’estero soprattutto) hanno stravolto il turismo così come l’immaginario di Rimini. Ma "oggi, grazie agli investimenti costanti, i tanti volti estivi si sono integrati con quelli culturali e congressuali di una Rimini meta dell’ospitalità 12 mesi l’anno – continua il sindaco – confermando la nostra vocazione di capitale del turismo, capace di coniugare mare, sport, cultura, divertimento, eventi, intrattenimento e innovazione in un’offerta unica nel panorama nazionale". La classifica di Unioncamere arriva a pochi giorni di distanza dalla classifica (uscita sul Sole 24 ore) che "ci aveva collocato al quinto posto in Italia per Pil generato dal turismo, con circa 1,5 miliardi di euro di valore aggiunto, e prima città balneare in assoluto".