Il docente scrittore Verziaggi racconta Dante Alighieri

Stefano Verziaggi è autore del libro ‘Sotto la stella di Dante’, un romanzo che ci ha fatto conoscere meglio Dante Alighieri. Lo abbiamo intervistato per voi.

Lei è un insegnante e con questo romanzo è riuscito a motivare molti studenti a leggere. Quando e come ha capito che da grande avrebbe voluto fare questo mestiere?

"Fare l’insegnante era il mio obbiettivo fin dalle medie".

Perché ha scelto di narrare alcuni episodi della Divina Commedia intrecciandoli alla storia di Teresa e non ha invece scritto un saggio su Dante?

"Non sarei capace di scrivere un saggio su Dante. La sua opera è troppo complessa e c’era il rischio di scrivere stupidaggini. E poi volevo scrivere ai ragazzi: le storie sono l’ideale per avvicinarsi a una passione, come quella per Dante. Il nostro cervello si appassiona alle storie più che alle spiegazioni. Se poi scopri qualcosa che ti interessa, vai ad approfondire".

C’è un particolare momento della storia che le sta più a cuore?

"Un momento che mi piace molto è quando i protagonisti, Misha e Teresa, si trovano nel centro di Verona, in piazza Dante, e sono disperati ma gli adulti arrivano a salvarli. Un momento che mi fa molta tenerezza è quando i bambini incontrano inaspettatamente Davide, una persona gentile che interviene in un momento di difficoltà. Oggi nelle città, medie e grandi, questo non avviene facilmente, in pochi si fermano ad aiutare degli sconosciuti.

Quale personaggio la rispecchia di più?

"In ognuno c’è qualcosa di mio. Sono timido come Misha, amo stare con i ragazzi e prendermi cura di loro come la mamma di Teresa. L’unica in cui non c’è nulla di mio è proprio Teresa: fa delle scelte che io non farei".

Quale messaggio vorrebbe veicolare ai lettori?

"Credo che la letteratura non debba dare messaggi, sono i lettori che devono ricavare i loro. Mi piacerebbe far passare l’idea che ogni persona ha un mondo dentro di sé e che bisogna avvicinarsi agli altri sempre con delicatezza".

Se dovesse descrivere il suo romanzo con tre aggettivi, quali sceglierebbe?

"Semplice, dettagliato e avventuroso".

Che emozioni ha provato quando ha visto il romanzo ultimato e pubblicato?

"Quando ti arriva la scatola con i libri dentro e parli con il te bambino del passato, ti dici ’Ok, qua ci siamo arrivati’. Una bella emozione".

Ma se dovesse scegliere tra pubblicare romanzi e continuare a fare l’insegnante... cosa sceglierebbe?

"Assolutamente insegnare. Mi piace molto e penso sia un lavoro importantissimo".

Arianna MoroniIII G, San Marino