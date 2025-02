Il dolore dei famigliari: "Ferdinando era speciale. Ora vogliamo sapere come sono morti lui e Alis"

Uniti nella morte, come nella vita. Ferdinando Autiero, 55 anni, e Alis Eftenaru, 42, origini campane lui, rumena lei, sono le vittime dell’incendio che l’altro ieri ha trasformato la palazzina del civico 6 di via Giuliano da Rimini in un inferno di fuoco e fumo. I coniugi erano stati tra i primi a trasferirsi nel condominio Acer quando fu inaugurato ormai più di 20 anni fa. La morte li ha sorpresi proprio lì, sull’uscio di casa. Hanno aperto la porta per fuggire, il fumo proveniente dalla tromba delle scale li ha investiti in pieno. Ferdinando e Alis hanno perso i sensi e sono deceduti a causa dell’aria tossica respirata. Fatali si sono rivelate le esalazioni scaturite dal rogo. I sanitari del 118 hanno provato inutilmente a rianimare lei, mentre per Ferdinando – che aveva forte difficoltà di deambulazione ed era invalido al cento per cento, oltre a soffrire di problemi polmonari – non c’è stato nulla da fare fin da subito.

"Ferdinando – ricorda la sorella Rita Autiero – soffriva di sindrome di Reiter, una forma di artrite molto forte. Aveva lasciato Napoli tantissimo tempo fa: a Rimini aveva messo radici e aveva anche trovato l’amore. Da più di 20 anni combatteva contro la malattia. Nonostante le tante difficoltà che aveva incontrato nel corso della sua esistenza, era una persona generosa, sempre pronta ad aiutare gli altri". L’altra sera intorno alle 19, quando il condominio è stato invaso dalle fiamme e dal fumo, "io stavo messaggiando con Alis, la moglie di mio fratello – continua Rita Autiero – Nostra mamma doveva andarli a trovare nel fine settimana, stavamo organizzando il viaggio". Da ieri, a Rimini, c’è anche Luigi, l’altro fratello di Ferdinando, arrivato dalla Campania. "Abbiamo appreso la notizia dai siti – racconta – Ora vorremmo che venisse fatta pienamente luce sulla vicenda. Non si può morire così, per un banale cortocircuito, per un malfunzionamento di una presa di corrente. Chiediamo chiarezza e giustizia per Ferdinando". Luigi Autiero ringrazia poi "tutte le persone che ci hanno contattato e si sono offerte di darci una mano ad organizzare il funerale".

"Io e Ferdinando – ricorda l’avvocato Mario Erbetta – ci sentivamo spesso. Lui mi aggiornava sui suoi accertamenti clinici. Da cliente era diventato un amico e a Natale e Pasqua si presentava in studio con panettone o con la colomba, da bravo napoletano che rispetta le tradizioni. Aveva sempre un pensiero gentile nonostante non vivesse nell’oro. Anzi, aveva veramente un cuore d’oro. Immagino che vedendo il fumo abbia provato a scappare ma un po’ per le sue difficoltà a fare le scale un po’ per il troppo fumo sviluppato nella rampa di scale non ci è riuscito... Il suo WhatsApp era collegato fino alle 18.58, poco prima dell’incendio. Riposa in pace Ferdinando: che Dio ti accolga in paradiso e ti ripaghi di tutte le sofferenze che hai dovuto sopportare".

Lorenzo Muccioli