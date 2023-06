Il dolore del genero "Era forte come un leone"

"Era una persona allegra, forte come un leone, questo destino proprio non se lo meritava". E’ il ricordo commosso di Antonio, genero di Michele Pepe, il piastrellista di 65 anni che ha perso la vita sabato 10 giugno precipitando da una impalcatura al quinto piano di una palazzina in ristrutturazione in via Marvelli, a Rimini. Una tragedia che ha colpito una grande famiglia e l’intera comunità di Bellaria Igea Marina. Michele Pepe lascia la moglie tre figlie, i generi, cinque nipoti. E l’anziana madre, immobilizzata a letto, che vive tuttora in Campania, regione d’origine dello sfortunato operaio. Ma anche tantissimi amici, non solo campani, e altri parenti, residenti anche in Germania e nel Sud Italia, parte dei quali oggi saranno presenti ai funerali, che si terranno alle 10 nella chiesa del Sacro Cuore di Bellaria centro. Sopra la bara, su richiesta dei familiari, sarà collocato un cuscino speciale, di fiori bianchi e azzurri, i colori sociali del Napoli, del quale l’operaio era grande tifoso.

"Io sono stato l’unico della famiglia a poterlo vedere per l’ultima volta – prosegue Antonio, che fa lo stesso lavoro del suocero –, perché successivamente il magistrato ha disposto l’esecuzione dell’autopsia per verificare con certezza le possibili cause del decesso. Autopsia dopo la quale non è stato concesso, per ragioni d’altra parte comprensibili, neppure a noi parenti di poter vedere la salma".

Michele Pepe è uscito di casa quel sabato maledetto, di buon’ora, impegnato come in altre occasioni a fare gli straordinari, e non è più tornato. "Mio suocero era un grande tifoso del Napoli – continua Antonio – e la sua più grande soddisfazione era stata la conquista del terzo scudetto. E’ stata una grande gioia, che aspettava come tutti i tifosi del Napoli da trent’anni, dai tempi di Maradona, che purtroppo non si è potuto godere". Sui balconi della casa di famiglia, in via Metauro, da settimane sventolano bandiere del Napoli.

Il via libera per il trasferimento della salma dello sventurato operaio è venuto venerdì scorso. Il trasferimento, dalla camera mortuaria dell’ospedale di Rimini al cimitero di Bellaria, è stato fatto ieri mattina, a cura delle Onoranze funebri Sacro Cuore di Bellaria. Michele Pepe lascia la moglie Patrizia (per tutti ’Liliana’), le figlie Modesta, Anna e Giovanna, l’anziana madre Modesta, generi e nipoti. La famiglia si è affidata a uno studio legale per l’eventuale attivazione di un procedimento di natura civilistica di risarcimento per la morte di Michele Pepe, che era dipendente di un’azienda edile.

Mario Gradara