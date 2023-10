Il don racconterà che "non esistono ragazzi cattivi"

La Parrocchia San Girolamo propone un dialogo in videoconferenza con don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano e presidente della Comunità Kayròs. Appuntamento domani alle 21 nella sala dell’oratorio in viale Principe Amedeo a Rimini, tema della serata "Non esistono ragazzi cattivi", la scritta che si trova all’ingresso della casa dove don Claudio accoglie i giovani minorenni che scontano la loro pena. Don Burgio si è reso disponibile per una serata in videoconferenza che sarà dedicata all’emergenza educativa.