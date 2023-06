Il dono dei bagnini agli alluvionati

I bagnini di Riccione hanno donato alla Cri 6.500 euro convertiti in elettrodomestici pro alluvionati. Già arrivato il materiale depositato provvisoriamente nella sede del locale comitato della Cri alla presenza del presidente Roberto Silvestri e altri volontari, nonché dei presidenti della Cooperativa Bagnini, Diego Casadei (affiancato da altri membri del direttivo), e della Coop. Bagnini Adriatica, Giancarlo Copioli. In complesso vengono consegnati ventuno elettrodomestici, undici frigoriferi e altrettanti lavatrici da consegnare nella zona di Faenza. La scelta della merce da donare, come aveva anticipato la Coop Bagnini, partita con 6000 euro "è stata fatta dopo aver sondato le necessità degli alluvionati in questa fase che si avvia verso la normalità". All’iniziativa si è poi unita anche la Coop. Bagnini Adriatica che con i suoi sei soci, ha contribuito acquistando una delle lavatrici.