Il dono di Amazon alle famiglie

Un bel dono sotto l’albero dell’Emporio solidale di via Andrea Costa Santarcangelo, che da oltre un anno aiuta una settantina di famiglie di Santarcangelo in difficoltà fornendo loro cibo e beni di prima necessità. Nei giorni scorsi è arrivata la donazione di 2mila euro da Amazon di Santarcangelo: soldi usati per comprare altri prodotti alle famiglie. "Siamo entusiasti – dicono da Amazon – di poter sostenere l’Emporio solidale nel suo importante lavoro. La missione dei volontari risuona con i nostri valori di Amazon. Ci auguriamo che il nostro gesto possa donare un momento di serenità in questo periodo speciale dell’anno a tante famiglie". "Ringraziamo di cuore Amazon – dice Daniele Mele dell’Emporio solidale – per questa generosa donazione".