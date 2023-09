"Il dottor Arangio doveva andare in pensione"

"In riferimento all’articolo pubblicato ieri dal Carlino relativo al pensionamento del dottor Giuseppe Arangio, stupiscono le dichiarazioni rese. La direzione del distretto di Rimini dell’Ausl Romagna in più occasioni ha avuto contatti con il dottore Arangio.

A settembre il direttore di distretto ha spiegato al dottore, dopo averlo ringraziato per la disponibilità manifestata, le modalità di permanenza dei medici al compimento del 70esimo anno di età, in applicazione della normativa che prevede che, qualora venga assegnata a nuovo medico una determinata zona carente, non possa mantenersi in servizio il medico prossimo a quiescienza per età. Il dottor Arangio ha dichiarato di aver compreso la regolamentazione, manifestando fiducia nell’operato dell’azienda e sottolineando il desiderio di continuare a svolgere comunque la professione medica in altro contesto. Come evidenziato correttamente nell’articolo, diverso è il caso del dottor Tomelli che, indipendentemente dalle firme raccolte dai cittadini a favore della sua permanenza come medico di base, che non hanno inciso sulla decisione, si è visto accordare possibilità di continuare a svolgere oltre il 70° anno di età la sua attività, perchè il medico assegnato alla zona carente bandita in sua sostituzione ha scelto di andare a ricoprire il posto di un altro medico sempre a Riccione, che solo in seguito ha formalizzato il suo prossimo pensionamento a prescindere dall’età anagrafica, onde evitare il determinarsi di posto vacante. Le zone carenti sono individuate in rapporto all’ambito territoriale di convenzionamento, dato quest’ultimo che incide sulla decisione dei nuovi medici interessati a partecipare alla loro assegnazione prima e determina la formalizzazione dell’assegnazione delle stesse in seguito".

Direzione Distretto di Rimini