Il dottor Bianchi radiato dall’Ordine dei medici

"Confermata la sanzione della radiazione, ritenuta adeguata rispetto alla condotta posta in essere dal dott. Vittorio Bianchi". Così, in una nota, l’Ordine dei Medici di Rimini ripercorre l’iter che ha portato al provvedimento a carico del professionista. Un mese fa, Bianchi (difeso dagli avvocati Pier Paolo Piccinini e Gian Paolo Colosimo) era stato assolto, con formula piena, perché "il fatto non costituisce reato", dalle accuse di avere commerciato, attraverso canali diversi dalle farmacie o strutture abilitate, i farmaci e sostanze farmacologicamente attive con effetti ritenuti dopanti. Il procedimento disciplinare a cui fa riferimento l’Ordine riguarda tuttavia un’altra vicenda.

Come chiarito dall’Ordine dei Medici in una nota, "tutto parte nel 2011 dal caso Anabolandia, quando i carabinieri del Nas dopo approfondite indagini, facevano emergere l’ipotesi di reato di associazione a delinquere finalizzata a favorire la prescrizione, l’approvvigionamento e l’assunzione pericolosa di farmaci dopanti da parte di atleti – professionisti e non – in assenza di prescrizioni terapeutiche, al solo fine di alterare le prestazioni agonistiche. Nel quadro dell’inchiesta, oltre a circa cinquanta persone indagate, vi erano stati quattro arresti, tra i quali il dott. Vittorio Bianchi, medico iscritto all’Ordine provinciale di Rimini". Aggiunge la nota: "Dopo un lungo iter giudiziario, la Corte di Cassazione, Sezione Penale, pronunciava il 10 novembre 2020 una sentenza di inammissibilità del ricorso presentato dal dott. Bianchi con ciò confermando la condanna dello stesso emessa dalla Corte di Appello di Bologna a 3 anni di reclusione".

"Di pari passo – spiega l’Ordine – veniva instaurato un procedimento disciplinare da parte dell’Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri di Rimini che si è concluso in questi giorni con la notifica della decisione della Commissione centrale esercenti professioni sanitarie presso il Ministero della Salute di Roma che, respinte le eccezioni di rito e di merito, data la gravità degli addebiti contestati al sanitario, conferma la sanzione della radiazione irrogata dall’Ordine dei Medici di Rimini, ritenendola adeguata rispetto alla condotta posta in essere dal dott. Bianchi.

L’Ordine precisa che "il provvedimento disciplinare applicato comporta la immediata cancellazione dall’albo dei medici da cui consegue il divieto di esercizio dell’attività professionale".

I legali di Bianchi, a margine dell’ultima sentenza di assoluzione, avevano annunciato di voler "chiedere la revisione anche delle vecchie posizioni ancora pendenti contro il dottore".