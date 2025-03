Il dottor Vandi in pensione: "Per noi è stato un amico"

"Ci sono dei medici in grado di lasciare un segno indelebile nel cuore delle persone". Comincia così il ricordo e il ringraziamento che i pazienti vogliono dedicare al dottor Vittorio Vandi (foto), medico di famiglia operativo per tanti anni a Poggio Torriana. Il dottor Vandi andrà in pensione il 20 marzo. "Vandi è stato per noi, in tutti questi anni, uno di quei medici che non si vedono più tanto in giro – dicono i suoi pazienti – Uno di quei dottori che, più che di gloria e fama, si nutrono di occhi grati e strette di mano sincere di chi ha bisogno di loro. Sempre pronti a farsi forti per gli altri nei momenti più difficili. Quei medici, che anche quando sono stanchi e appesantiti dal lavoroo, non riescono a non dedicare anche soltanto un pensiero per chi, senza di loro, non saprebbe come fare". Vandi è stato un dottore che, oltre a fare visite e prescrivere medicine, "ha saputo sempre ascoltare e stare insieme a chi soffre per fargli sentire che non è solo. A volte anche solo questa è una potente medicina". "Per noi – concludono i pazienti – il dottor Vandi è stato tutto questo. Un medico certo, ma anche un amico, una spalla, un confidente... Quello che sa sollevarti con una battuta, quello che sa esserci, che incoraggia e ti sprona a tirare fuori ogni risorsa quando la vita ti mette a dura prova. Un uomo con un cuore grande e un grande medico. A Vandi auguriamo tanta felicità e una buona pensione. Non lo dimenticheremo mai".