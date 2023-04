Il dramma al largo Ritrovato senza vita dopo due giorni il pescatore disperso

Le speranze di ritrovarlo vivo si erano ridotte al lumicino già durante le ricerche di lunedì, quando era stato individuato il moscone che aveva usato per uscire in mare. E ieri mattina, purtroppo, è arrivata la tragica conferma. Non ce l’ha fatta Mario Mazzotti, il pescatore di 83 anni che domenica – nel tardo pomeriggio – si era avventurato in mare con il moscone, per recuperare le nasse da pesca.

Il corpo dell’uomo è stato recuperato ieri mattina, pochi minuti prima delle 11. È stato l’equipaggio in elicottero del Settimo reggimento ’Vega’, che stava collaborando alle ricerche condotte dagli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza, a individuarlo per primo. Sul posto poi si sono precipitate le motovedette della guardia costiera e delle fiamme gialle, che hanno recuperato la salma di Mazzotti e il moscone con cui era uscito in mare. A causa delle forti correnti delle ultime ore il corpo del pescatore era finito al largo, a circa 2 miglia dalla costa, all’altezza di Miramare, a diversi chilometri dallo specchio d’acqua dove teneva le nasse. Uno degli ultimi a vedere Mario vivo era stato Luca Agostini, uno dei titolari degli stabilimenti 81 e 82. Qui l’anziano pescatore teneva ricoverato il suo moscone. Domenica l’avevano visto prendere il largo: Mario voleva recuperare alcune nasse da pesca. A dare l’allarme erano stati i familiari, non vedendolo ritornare a casa e temendo gli fosse accaduto qualcosa di grave.

Un sospetto che si è rivelato purtroppo fondato. Dopo un giorno e mezzo di ricerche, ieri mattina è stato ritrovato il corpo. Mazzotti è morto quasi sicuramente annegato. Il moscone è stato ritrovato capovolto e, com’è emerso dai primi accertamenti (una volta rimorchiato il natante in porto), mancava uno dei tappi dei galleggianti. L’ipotesi più probabile è che l’anziano sia caduto in acqua per un incidente: il moscone avrebbe imbarcato acqua e si sarebbe così rovesciato. Non è esclusa anche la possibilità di un malore. In ogni caso il pm di turno, Paolo Genganelli, ha deciso di non disporre l’autopsia.

Mazzotti, che abitava nella zona della Colonnella, lascia due figli. I funerali sono ancora da fissare. Mario era una persona piuttosto nota nell’ambiente dei pescatori. Quella della pesca era una vera e propria passione, che lo portava a uscire in mare molto spesso e quasi sempre da solo.

Manuel Spadazzi