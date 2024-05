Il ‘drive in’ sul mare lancia la stagione

Beach volley, Rimini Wellness e soprattutto il doppio ’evento Concato’ - con proiezione del docufilm dedicato all’artista al drive in sull’acqua, e il concerto dalla motonave Super Tayfun sul porto lanceranno la stagione estiva. Il 31 maggio alle 21 ci proiezione del film di Fabio Concato ‘Altro di me’. L’indomani il concerto. "Già in quel fine settimana saranno aperti praticamente tutti i 330 alberghi di Bellaria Igea Marina – dicono da Aia Federalberghi –. Il doppio evento di e con Fabio Concato ha certamente una valenza turistica, e rappresenta un’attrattiva per gli ospiti che saranno in città in quei giorni. Insieme ai tanti eventi sportivi, a partire dal torneo di beach volley organizzato da Kiklos, dal 30 maggio al 2 giugno nella spiaggia libera zona Beky Bay, e ai tanti sportivi in riviera per Rimini Wellness che allogeranno nelle nostre strutture ricettive".

Quasi tutti prenotati i posti sulle imbarcazioni che saranno messe a disposizione, per il drive in all’aperto nello specchio d’acqua di fronte al Polo Est Village, dai soci di Circolo Nautico e Associazione diportisti. Barche a vela e motoscafi ’imbarcheranno’ gli ospiti, e getteranno l’ancora nella piccola rada, dove si assisterà alla proiezione.

"Abbiamo già oltre 200 richieste per il cinema sull’acqua con la proiezione in anteprima nazionale del docufilm sul Concato – spiega il presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi –. Un’ottima attrattiva per la città turistica: Concato in questo periodo è in tournée nei teatri ed è sempre sold out".

"La presenza di Concato nel weekend della Festa della Repubblica – continua Borghesi – parte da lontano. Parte da circa un anno fa, quando l’artista fu protagonista di un seguitissimo ’concerto all’alba’ sulla spiaggia davanti al Blu Suite Hotel. Nell’occasione Concato girò una parte del docufilm, che successivamente è stato ultimato. E che quindi, come da accordi che stipulammo in quei giorni, verrà proiettato in anteprima sul maxischermo posizionato sulla motonave Super Tayfun, come ’tradizione’ ormai da tre anni".

L’accordo con il manager di Concato prevedeva che la prima nazionale del film fosse proiettato a Bellaria in occasione di ’Un mare di cinema’. Dopo la proiezione si terrà un confronto con l’autore, condotto dalla giornalista Monica Sala. ’indomani si terrà il concerto di Concato e, altro ’fatto anomalo’, anziché su un classico palco la band sarà ospitata sulla motonave ormeggiata all’interno del porto lato Bellaria (si smonteranno le sedie per il palco del gruppo), mentre gli spettatori saranno sulla sponda opposta del fiume e sulla spiaggia libera di fronte a Piazzale Capitaneria di Porto.

