Il duello per Gemmano è adesso La guida per il voto di domani

La lista civica "SiAmo Gemmano" con il candidato sindaco Michele Iorio, 55 anni, di professione vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri in servizio a Rimini, cittadino gemmanese, residente nella frazione di Marazzano, sfiderà domenica e lunedì a Gemmano il sindaco uscente Riziero Santi e la sua lista "Vivo Gemmano", Santi è anche segretario Pd a Riccione ed è stato pure presidente della provincia di Rimini. Si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, si vota in due seggi, tutti e due presenti nel centro storico di Gemmano, il primo presso il Palazzo Pilitteri in piazza Roma (seggio 1) ed il secondo seggio presso la ludoteca (seggio 2) a un centinaio di metri di distanza da Palazzo Pilitteri.

Voteranno circa 900 cittadini, considerando che oltre 300 cittadini sono aventi diritto al voto ma risiedono all’estero mentre gli effettivi votanti in loco sono circa 900 (dai 18 ai 98 anni) e solamente 668 si sono recati a votare nel 2018, nell’ultima tornata elettorale, dunque un 73% degli aventi diritto al voto. Quello di domani, sarà inoltre il primo voto per 19 ragazze e 29 ragazzi che hanno compiuto i 18 anni dopo il 2018 e che perciò voteranno per la prima volta per il sindaco del proprio paese. Considerati i numeri, la vittoria di maggioranza potrebbe arrivare attorno ai 350 voti circa.

Tanti i temi al centro della campagna elettorale: dal turismo al sociale, al restauro del centro storico, alla sicurezza delle strade e del territorio, con rilancio dell’economia locale. Domani e lunedì si vota. La lista "Vivo Gemmano" che sostiene Riziero Santi: Luca Bellini, Manuel Cavalli, Serena Fabbri, Erica Colombari, Emanuela Chinaglia, Filippo Colonna, Francesca Gremito, Pietro Nardo, Michele Rossi, Fausto Viviani. La lista "SiAmo Gemmano" che sostiene Michele Iorio: Arvonio Barbato, Fabio Avanzolini, Andrea Bedina, Adriano Colombo, Paolo Dini, Marinella Gregori, Cristian Leardini, Carlo Raffaelli, Milena Renzi, Raffaella Rinaldi.

lu.pi.