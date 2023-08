Il duo formato da Fantini e Pantani porta in scena le ‘Schubertiadi’

Giovani talenti in scena al MisanoPianoFestival. Questa sera nel giardino e nella sala dei ricevimenti del ristorante Il Mulino di Misano Adriatico si svolgerà il concerto intitolato ‘Schubertiadi in duo’ che vedrà protagonisti due giovanissimi talenti riminesi, Serena Fantini e Nicola Pantani. Il duo proporrà al pubblico un programma di musica da camera dedicato al connubio tra violoncello e pianoforte. Serena Fantini a soli quattordici anni si è aggiudicata una borsa di studio istituita dalla Filarmonica della Scala per giovani violoncellisti e da ottobre 2021 studia alla Barenboim-Said Akademie di Berlino. Ha vinto numerosi concorsi internazionali, e si è esibita come solista con la St. Petersburg State Symphony Orchestra. Nicola Pantani ha vinto il premio Casella al concorso ‘Venezia’ ed è stato finalista al ‘Franz Liszt’ di Utrecht. Nonostante la giovane età ha già realizzato progetti musicali imponenti come l’Integrale degli studi trascendentali e il secondo libro degli ‘Anni di Pellegrinaggio’ di Franz Liszt. Ingresso allo spettacolo alle 20, a pagamento.