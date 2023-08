Il falso mito del playboy da esportazione

Non ho nulla contro una persona che non ho nemmeno conosciuto, e dunque il piano personale non è minimamente sfiorato da questa riflessione. Il metro di valutazione per intitolare una strada, una piazza o una rotatoria dovrebbe perlomeno salvaguardare il criterio della corrispondenza con i valori che una città assume come fondanti di un minimo comun denominatore condiviso. E allora la domanda conseguente è questa: l’etichetta pubblica di Zanza, il suo messaggio sociale e culturale, i suoi meriti, possono essere considerati un valore per Rimini e quindi per l’Italia e per il mondo?

La risposta è no. A proposito di livelli bassi, preoccupa che quotati esponenti politici titolari di ruoli di primo piano anche nel turismo a Rimini e in Regione sostengano che Zanza abbia fatto più promozione turistica di tutti gli enti preposti messi insieme. In base a quali certezze statistiche si può affermare una cosa del genere? Non andrebbe certo a favore di un intero sistema che ha speso in promozione milioni e milioni di denaro pubblico, cosi come della laboriosità famosa in tutta Europa dei romagnoli.

Mi chiedo anche dove sia finita la cultura femminista e se non abbia proprio nulla da dire, perché fino ad oggi è rimasta silente. In una società che dichiara di volersi tarare sempre di più intorno ai parametri di una maggiore sensibilità verso l’universo femminile, e che si scandalizza e protesta giustamente quando la donna è ridotta a oggetto, qual è il valore aggiunto del playboy da "più di 6.000 donne"? Ciò che appariva ‘normale’ (non a tutti ma a molti) negli anni ‘70, oggi assume ben altri connotati, perché i tempi cambiano e anche le sensibilità, fortunatamente.

Magnificare le gesta di Zanza non è accettabile. Penso, e sono certo, che non sia accettabile non solo a me ma alla stragrande maggioranza dei riminesi e dei turisti che hanno frequentato le spiagge di questa riviera. Ritengo pertanto che nemmeno l’ente pubblico possa permettersi di innalzare sulla pubblica via questo ‘modello’: lancerebbe un pessimo segnale, per di più quando si candida a Capitale della cultura.

Bonfiglio Mariotti