Il falso mito del playboy da esportazione

Bonfiglio Mariotti *

Probabilmente c’è una relazione, nemmeno troppo casuale, che risorga il mito di Zanza proprio nell’estate in cui il turismo a Rimini soffre più del solito e tutti si chiedono casa fare. Accompagnato dalla martellante richiesta di una sua beatificazione ratificata dalla toponomastica stradale. I miti hanno sempre orientato la vita delle comunità, ma i miti sono una cosa seria e come tali andrebbero trattati. Non a caso si parla anche di falsi miti. Mi sottraggo pubblicamente all’operazione di glorificazione di Zanza. Lo dico chiaramente: non è opportuno che Rimini decida di intitolare qualcosa a Zanza.

* imprenditore