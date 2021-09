"Sono per le cerimonie alternative. Ma questa è la più alternativa di tutte". Federica Tamborini fa la wedding planner. È di Cattolica. A lei si è rivolta una coppia di sposi – Francesca Triboli e Damiano Farina, lui di Lodi e lei di Verona, entrambi residenti in Lombardia – per celebrare il matrimonio. I due hanno scelto una location particolare: il Misano World Circuit. Dopo il rito civile in municipio a Cattolica, Damiano e Francesca hanno pronunciato il fatidico...

"Sono per le cerimonie alternative. Ma questa è la più alternativa di tutte". Federica Tamborini fa la wedding planner. È di Cattolica. A lei si è rivolta una coppia di sposi – Francesca Triboli e Damiano Farina, lui di Lodi e lei di Verona, entrambi residenti in Lombardia – per celebrare il matrimonio. I due hanno scelto una location particolare: il Misano World Circuit. Dopo il rito civile in municipio a Cattolica, Damiano e Francesca hanno pronunciato il fatidico sì in autodromo, davanti a 150 invitati. "Per la prima volta – confessa Tamborini, wedding planner per Joy Wedding – mi è stato chiesto di organizzare un matrimonio all’interno di un circuito. I due sposi non hanno avuto alcun dubbio nella scelta: il loro sogno era sposarsi a Misano. E lo hanno realizzato". Damiano è un ex pilota di macchine da corsa, mentre Francesca è una motociclista per passione. L’amore per i motori è condiviso "e ci ha portato a viaggiare tantissimo", rivela la sposa.

Lui è arrivato in moto, ad attenderlo sul prato della Curva 1 dell’autodromo c’erano gli invitati. Lo sposo ha fatto un giro in pista con la sua Bmw S1000RR e una volta raggiunta la Curva 1 (quella caratterizzata dalla scritta colorata Rimini) ha atteso l’arrivo della (futura) moglie per il fatidico sì. Lei è arrivata a bordo di una Lamborghini Huracan Performante Coupè bianca. E proprio sul prato della Curva 1 gli sposi si sono scambiati gli anelli. I festeggiamenti sono poi proseguiti con un party sulle terrazze sopra i box dell’autodromo.

Già, ma perché una coppia che vive in Lombardia ha scelto il Riminese – prima Cattolica, poi Misano – per sposarsi? "La scelta di celebrare le nozze in autodromo a Misano Adriatico non nasce solo dalla passione della coppia per i motori – l’istantanea di Tamborini – ma anche da motivi strettamente legati al territorio. Francesca ha passato tutte le estati della sua infanzia a Portoverde, dove la sua famiglia possiede un appartamento e dove la coppia torna tutti gli anni e non solo d’estate".

La giornata si è chiusa con i fuochi d’artificio, per un matrimonio alternativo. L’amore corre sul circuito di Misano. "Gli italiani – continua la wedding planner – sono solitamente più tradizionalisti, mentre gli stranieri si sposano in location diverse, dalle spiagge alle vigne". Ma mai in un circuito: Damiano e Francesca sposi nel tempio del motociclismo.