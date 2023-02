Il ‘Fellini incompiuto’ che ha ispirato Salvatores

L’estro creativo e poetico di Federico Fellini continua a essere un faro per artisti di tutto il mondo, ispirati dai suoi film più celebri, ma non solo. A offrire nuove suggestioni sono anche i suoi disegni, gli appunti e le idee sospese. E proprio a uno dei lavori incompiuti del Maestro riminese guarda oggi il regista Gabriele Salvatores, premio Oscar nel 1992 per Mediterraneo. A destare il suo interesse è un progetto che risale alla fine degli anni Quaranta ed è il trattamento per un film su una città, Napoli. Anzi due: Napoli-New York. Il cineasta girerà così il suo prossimo film partendo da questo soggetto, ritrovato qualche anno fa all’archivio Pinelli. Un’occasione in più per riflettere sulle altre opere incompiute di Fellini. Infatti, se la filmografia del riminese è studiata ovunque, meno conosciuti sono diversi lavori iniziati e mai terminati, e di cui tante tracce sono custodite al Fellini Museum. Ben noti sono i grandi ‘incompiuti’ Il viaggio di G. Mastorna e Viaggio a Tulum, entrambi poi trasposti in fumetto da Milo Manara, ma non è così per Viaggio con Anita, film di cui Fellini scrisse il soggetto e che fu affidato vent’anni dopo alla regia di Monicelli. Ci sono poi due progetti su cui l’artista si concentrò negli ultimi anni di vita: uno riguarda una sorta di block-notes sul mestiere dell’attore, di cui restano disegni e appunti, e che si pensa possa essere lo sviluppo di un’idea degli anni Settanta su Alighiero Noschese; l’altro è dedicato al fascino e alla dimensione onirica di Venezia. A questi, si affiancano anche intuizioni, intenzioni, depistaggi: un film sulla musica lirica e sul Fulgor, su Le libere donne di Magliano di Tobino, su America di Kafka, sul personaggio di Mandrake su cui abbozza un soggetto e ne fa il protagonista di un fumetto interpretato da Mastroianni e uscito nel 1972 su Vogue Francia. E, ancora, tra i progetti sospesi, c’è Olimpo, un testo depositato nell’archivio Fellini pubblicato dalla poetessa riminese Rosita Copioli; il trattamento del film poliziesco Il poliziotto dai racconti del commissario Nicola Longo; il progetto su un film su Dante. Infine, dall’incontro nel 1992 tra Fellini e Schulz, il fumettista papà dei Peanuts, restano due disegni e un servizio tv. Il 2023 è l’anno dei grandi anniversari felliniani, dai 60 anni dell’uscita nelle sale di 8½ ai 70 anni de I Vitelloni, dal mezzo secolo di Amarcord ai 40 anni de E la nave va.

Lina Colasanto