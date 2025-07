Il Fellini parla spagnolo. In volo con Barcellona

Il Fellini parla spagnolo. Ieri è atterrato, con qualche minuto di anticipo, il primo volo di Vueling che collega lo scalo riminese con Barcellona - El prat, l’aeroporto della città della Catalogna.

"Salutiamo la partenza di una nuova tratta su cui abbiamo molte aspettative - spiega l’amministratore di Airiminum Leonardo Corbucci -. Il primo volo si è caratterizzato in prevalenza con passeggeri spagnoli anche se Barcellona, dai nostri dati, è la top destination del nostro bacino di utenza che fino ad oggi ha operato altri scali. Siamo sicuri che questa tratta si consoliderà nei prossimi mesi conquistando l’apprezzamento degli spagnoli e dei romagnoli".

L’interesse non è semplicemente rivolto ai turisti spagnoli che potrebbero arrivare in riviera, ma anche alla quantità di romagnoli che sceglie la città spagnola come metà per le proprie vacanze o visite. Si tratta dunque di un collegamento strategico che da ieri contribuirà da una parte ad incrementare i flussi di ospiti iberici, la cui quota in Regione, negli ultimi 5 anni, è cresciuta del 30%, dall’altra a consentire ai romagnoli di raggiungere Barcellona scegliendo lo scalo riminese.

Per il momento si brinda al primo volo dell’Airbus A320 da 180 posti di Vueling Airlaines, accolto dal ‘water salute’, tradizione riservata ad occasioni speciali che vede i mezzi dei vigili del fuoco creare un arco d’acqua con gli idranti, mentre all’interno un buffet di benvenuto ha accolto i passeggeri.