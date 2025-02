Il ‘Fellini’ punta quota 450mila : "Voli anche per Barcellona e Malta"

Il ’Fellini’ vuole spiccare il volo. Per l’aeroporto di Rimini questo è l’anno della svolta. Dopo aver chiuso il 2024 con 300mila passeggeri, lo scalo riminese punta a superare quota 450mila, grazie alle nuove rotte e all’ampliamento di quelle esistenti. Sono 27 le destinazioni già annunciate per il 2025, charter compresi, e non sono escluse altre sorprese nei prossimi mesi. Tra le novità assolute le rotte da Barcellona, Basilea, Malta. E poi il ritorno dei voli dalla Germania e il potenziamento di quelli da Londra (fino a 10 collegamenti a settimana). Dopo il brusco stop causato dalla pandemia, persi i voli da Russia e Ucraina a causa della guerra, "questa sarà una stagione cruciale per l’aeroporto e per il territorio di Rimini – assicura Leonardo Corbucci, ad di Airiminum (la società che gestisce il ’Fellini’) – Con i voli già pianificati puntiamo a 450mila passeggeri".

La Germania è tornata finalmente nei radar dopo anni di assenza. A gennaio ha debuttato il volo da Monaco di Baviera in occasione della fiera del Sigep: sarà riproposto a marzo nei giorni di Key Energy. Da fine aprile a giugno i voli charter per i turisti da 7 città tedesche. Da fine maggio, tutta l’estate, ci sarà un volo a settimana da Monaco. Tanti i voli da Londra, grazie ai nuovi operati da British airways ed EasyJet che si aggiungono a quelli di Ryanair: si arriverà a 10 collegamenti settimanali da giugno a settembre. Debuttano i voli da Barcellona, Basilea e Malta. Confermati quelli da Lussemburgo, Vienna, Budapest, Cracovia, Praga, Kaunas, Tirana (diventato annuale), a cui si aggiungono Sofia, Vilnius, Riga e i charter da Mostar. E poi i voli per le vacanze, a Sharm El-Sheikh e Marsa Matruh – tra settembre e ottobre – e quelli per Cagliari (che è diventato annuale) e Palermo.