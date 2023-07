Il ’Fellini’ rimette le ali Centomila passeggeri da gennaio, ma il 2019 resta ancora lontano

di Manuel Spadazzi

Oltre centomila i passeggeri del ’Fellini’ nei primi sei mesi. E "considerando i volumi di traffico attuali – prevede l’amministratore delegato di Airiminum (la società che gestisce l’aeroporto) Leonardo Corbucci – a fine settembre arriveremo a quota 250mila. Un buon risultato, che ci sta riavvicinando ai numeri pre-Covid". Da luglio a settembre al ’Fellini’ attendono almeno 150mila passeggeri. Giugno è stato finora il mese migliore, con 41.772 passeggeri. Molto meglio del 2022 (+30%) e naturalmente del 2021, quando i passeggeri furono appena 4.019 a causa della pandemia. Ma il 2019 resta lontano: quattro anni fa giugno chiuse infatti con 59.530 passeggeri. Nei primi sei mesi del 2019 i passeggeri furono 139.952, il 27% in più rispetto ai 106.152 da gennaio a giugno di quest’anno. "Ma i dati complessivi – fa notare Corbucci – dicono che siamo in netta ripresa. Rispetto al primo semestre del 2022 abbiamo registrato un incremento del 45%. Se guardiamo al primo semestre del 2020 e del 2021, l’aumento è stato rispettivamente del 335% e del 2.273%". Due annate quelle flagellate dall’emergenza Covid, con l’aeroporto rimasto chiuso a lungo.

"Ma oltre alla pandemia, noi abbiamo pagato, molto più di altri aeroporti italiani, la guerra scoppiata in Ucraina, che ha di fatto azzerato gli arrivi di ucraini, russi e bielorussi", osserva Corbucci. I numeri "parlano da soli. Al ’Fellini’ mancano all’appello, rispetto al giugno del 2019, quasi 85mila passeggeri (77.656 russi, 6.200 ucraini, 398 bielorussi). Senza la guerra in Ucraina, l’aeroporto di Rimini quest’anno avrebbe fatto già meglio del 2019 nei primi sei mesi". A compensare il mancato arrivo di russi e ucraini ci hanno pensato – almeno parzialmente – gli altri voli. In particolare quelli di Ryanair, che "da sola rappresenta il 65,5% del traffico del ’Fellini’ ed è cresciuta, rispetto ai primi sei mesi del 2022, del 15,1%". Nel dettaglio: Ryanair, che ha da poco festeggiato i 25 anni di voli a Rimini, ha portato fin qui 67mila passeggeri. Il picco sulla rotta da e per Kaunas (Lituania), con circa 350 passeggeri a ogni volo e un tasso di riempimento pari al 92,7%. Seguono le due rotte polacche, Cracovia e Varsavia, con un tasso rispettivamente pari al 90,2% e all’88,9%. Bene pure la Wizzair, l’altra compagnia low cost che vola su Rimini. Rappresenta il 30,8% con i suoi 31.616 passeggeri con i voli da Tirana e Bucarest. Proprio con Ryanair e Wizzair "vanno avanti le trattative – continua Corbucci – per potenziare i collegamenti e aggiungere nuove rotte dall’anno prossimo".

Ma il ’Fellini’ sta facendo pressing anche su altre compagnie, e lavora per il ritorno dei voli dalla Germania nel 2024. Un obiettivo su tutti è il volo da Francoforte. Un obiettivo a cui la società di gestione dell’aeroporto sta lavorando insieme a Comune di Rimini, Ieg e Apt, per rilanciare il mercato tedesco. E visto come stanno andando le cose quest’anno, ce n’è un gran bisogno.