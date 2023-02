Il ’Fellini’ spicca il volo con Ryanair "Ci porterà 2 milioni di passeggeri"

Rimini prova a spiccare il volo sulle ali di Ryanair. Un matrimonio che si consolida, quello tra il ’Fellini’ e la compagnia low cost, grazie al nuovo accordo che che prolungherà l’attività di Ryanair a Rimini fino al 2028, garantendo nuovi voli e anche il potenziamento delle rotte esistenti. Un accordo presentato ieri alla Bit (la fiera del turismo) di Milano, che durerà 5 anni e dovrebbe garantire ben 2 milioni di passeggeri. Già da questa primavera le rotte operate a Rimini da Ryanair saliranno a 9: oltre ai riconfermati voli da e per Londra, Vienna, Cracovia, Varsavia, Budapest, Kaunas (in Lituania), Cagliari e Palermo, si aggiungerà il collegamento con Praga. Nove destinazioni per un totale di 566 voli durante la stagione alla media di 35 alla settimana, con punte di 50 nelle settimane clou. E per celebrare l’accordo, "lanciamo per l’estate 2023 una promozione speciale sui voli di Rimini da aprile, a partire da 29 euro e 99 centesimi", annuncia Mauro Bolla, il country manager di Ryanair per l’Italia.

L’accordo con Ryanair porterà anche nuovi voli. "Ci stiamo lavorando e siamo fiduciosi – dice Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum (società di gestione del ’Fellini’) – Ryanair crede a Rimini". Tanti i voli in estate, e non solo: già da quest’autunno alcune rotte (vedi Londra) dovrebbero diventare annuali. Con il potenziamento delle rotte esistenti e quelle nuove, da qui al 2028 la compagnia low cost dovrebbe portare al ‘Fellini’ 2 milioni di passeggeri. Già quest’anno, stando al programma, Ryanair dovrebbe garantire a Rimini 200mila passeggeri, "ovvero la metà dei 400mila passeggeri totali che ci siamo dati come obiettivo per il 2023 – fa notare Corbucci – La partnership con Ryanair conferma la volontà della compagnia di investire su Rimini. Grazie all’azione congiunta della nostra società e della promozione di Regione e Apt, del Comune di Rimini e degli altri Comuni della Riviera, fino al 2028 saranno messi in vendita da Ryanair 2 milioni di biglietti per favorire la crescita del turismo e pure il traffico business". "Ma ora più che mai – continua Corbucci – è necessario fare squadra con il territorio e le istituzioni. Ben venga il tavolo avviato dai Comuni della Riviera, pronti a investire in promozione per portare altri voli". "Puntiamo da sempre all’internazionalizzazione del turismo – aggiunge l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini – e in questa direzione va ora l’accordo tra Ryanair e il ‘Fellini’, porta d’ingresso delle vacanze in Romagna e non solo".

Manuel Spadazzi