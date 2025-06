Il ’Fellini’ vola: già superati i 100mila passeggeri

Nell’ultimo mese per il ’Fellini’ quasi il 40% di passeggeri in più rispetto al maggio 2024. L’aeroporto continua a crescere. Maggio ha chiuso con un incremento del 38% di passeggeri rispetto al 2024 e del 32,5% rispetto al 2019. Complessivamente sono stati oltre 45mila i passeggeri transitati dal ’Fellini’ lo scorso mese. Tra le destinazioni più gettonate Budapest, Cagliari e Palermo, tutte rotte operate dalla Ryanair. "Riuscire a fare a maggio quasi 40% in più di passeggeri – sottolinea l’amministratore delegato Leonardo Corbucci – evidenzia come stia emergendo l’attrattività della destinazione, e attesta il grande lavoro in cui siamo impegnati, insieme al territorio, per valorizzare Rimini e la Riviera. C’è un altro aspetto molto importante: l’attrattività internazionale dello scalo riminese. Il traffico internazionale, in questa prima parte del 2025, ha ormai raggiunto l’80% e premia destinazioni come Londra (a maggio ha debuttato anche il volo di British airways, in aggiunta a quelli operati da Ryanair e da EasyJet), Budapest, Kaunas, Cracovia".

Bene l’aeroporto, bene in generale il lungo weekend della festa della Repubblica che ha portato tanti turisti in Riviera. "Davvero un modo positivo di cominciare la stagione turistica più calda", dice il sindaco Jamil Sadegholvaad. E le prospettive per tutto il mese di giugno, grazie ai tanti eventi e ai congressi. "Per citarne solo alcuni – ricordano da Visit Rimini - i congressi dei chirurghi, di Femca (Federazione energia moda chimica e affini), Aicpe (Federazione chirurgia plastica ed estetica), Afi (associazione farmaceutica industria), Ecca (l’European Climate Change Adaption Conference), tutti al Palacongressi. Alla Fiera invece sono attesi The Coach Experience e Ginnastica in festa. Le prenotazioni per giugno sono già oltre il 65%, con un picco in occasione della settimana di Pentecoste, apprezzata dai turisti tedeschi, che parte domenica".