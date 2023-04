Il festival che dà forma ai pensieri dei ragazzi

Nella cornice della cappella Petrangolini, è stato presentato il Festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza creato da Alcantara Teatro, Filo per filo - Segno per segno, che quest’anno ha come tema portante la casa. Alla presenza di Emma Petitti (presidente assemblea legislativa regionale), Chiara Bellini (vicesindaca Rimini) e Pamela Fussi (assessora alla Cultura di Santarcangelo), Grazia Perazzini, portavoce di Alcantara Teatro, ha svelato il programma della sesta edizione della rassegna che si terrà dal 28 aprile al 16 giugno tra Rimini e Santarcangelo. Il programma prevede azioni teatrali, installazioni e laboratori. Anima del progetto sono i 150 partecipanti (dagli 8 ai 19 anni) del laboratorio stabile Alcantara. Dal 28 al 30 aprile a Rimini si terrà il laboratorioatelier per adolescenti con Elena Iodice dal titolo Le parole sono case. Il primo spettacolo della rassegna sarà a cura della sezione adulti del laboratorio Stabile: il 30 aprile alla Casa del teatro e della danza a Viserba Monte andrà in scena A occhi chiusi, anima aperta. Le performance continueranno fino al mese di giugno andando a riempire anche il teatro degli Atti e il Ceis di Rimini, il teatro Il Lavatoio di Santarcangelo, fino al parco degli Artisti per il gran galà con i ragazzi e le ragazze tra i 16 e i 19 anni. Domenica 7 maggio, alla cappella Petrangolini, Antonio Catalano, artista da sempre legato al festival, presenta Il vangelo nei racconti di un meravigliato. L’11 e il 12 maggio le grotte comunali di Santarcangelo di Romagna ospitano le storie dal sottosuolo Tra luce e ombra. Il 27 e il 28 maggio, l’appuntamento è al chiostro della biblioteca civica Gambalunga di Rimini per Le case nel bosco con Sara Galli e Alessandro Pagliarani. Al di là del fiume è la visita all’interno del campo di Mutonia a Santarcangelo il 9 giugno. L’11 invece sarà la volta di Roberto Anglisani che al lapidario del museo della Città di Rimini porterà Il Minotauro. Chiude l’aperitivo in musica Art’s il 16 giugno al Ceis.

Rosalba Corti