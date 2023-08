Il festival che ’svela’ Rimini Germano e Godano tra gli ospiti

Tornail festival Le città visibili e riparte dall’Astoria. L’ex cinema – che sarà tra gli spazi del festival – ha ospitato ieri la presentazione dell’11esima edizione della rassegna teatrale e musicale a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei. Oltre all’Astoria, il festval animerà il teatro degli Atti, il Lapidario del Museo della Città, lo Studio A (in via Covignano), il teatro Cast Oro (ex Mulino di Amleto) e le Officine delle ferrovie di rappresentazioni teatrali e musica. Si parte con Lorenzo Maragoni e Stand-up poetry all’Astoria, che il giorno dopo ospiterà la commedia birllante Dènsing di Enrico Saccà con Beatrice Schiros, Andrea Avanzi, Damiano e Alessandro Scalabrini. Roberto Latini accoglierà il pubblico al Teatro degli Atti il 27 agosto con Venere e Adone, mentre lo spettacolo Piccoli suicidi. Tre brevi esorcismi di uso quotidiano di Giulio Molnár con Olivia Molnár sarà in scena presso lo Studio A il 28, 29 e 30 agosto (solo 15 spettatori a replica). Il 31 si torna all’Astoriacon Così è (o mi pare) di e con Elio Germano e che vede tra i vari attori anche Isabella Ragonese. Lo spettacolo rilegge Pirandello con la realtà virtuale. uno spettacolo pensato per la realt e Isabella Ragonese. Sempre l’Astoria ospita Con la carabina (1 settembre), diretto da Licia Lanera, e La vita ha ha un dente d’oro (il 2) di Rita Frongia. Il 3 settembre al Museo della Città ecco Tomas Leardini in Cardio drama. Maternità è il titolo dello spettacolo di Fanny & Alexander al Cast Oro (il 4 settembre) mentre agli Atti andranno in scena Still Alive con Caterina Marino e Lorenzo Bruno (il 6), WonderBoom di Stefano Cenci (il 7) e Non tre sorelle diretto da Enrico Baraldi (l’8). Ancora teatro con Le volpi di Lucia Franchi e Luca Ricci agli Atti (il 9), mentre l’1 ottobre alle Officine delle ferrovie arriverà Work Express. Cent’anni di lavoro tra conquiste e treni persi di Riccardo Tabilio, regia di Michele Di Giacomo: sul palco con Tamara Balducci i ragazzi delle classi 4L e 5S dell’istituto Gobetti di Morciano. Ma Le città visibili è anche tanta musica. Agli Atti il 26 agosto due cantanti della scena indie, Giorgieness ed Emma Nolde, mentre il 5 settembre ci sarà uno degli eventi clou: il concerto con Cristiano Godano e Alessandro Stefana che suoneranno i successi di Neil Young. Il 10 settembre ecco Meg dei 99 Posse: il concerto agli Atti sarà aperto dalla cantautrice Crista. Ma il festival proporrà anche altri eventi, tra cui la ’camminata’ dedicata all’ascolto di Rimini con il progetto Manicula.

Rosalba Corti