Il festival dei ristoratori lascia. Lanzetti: "Ci hanno negato il Palas. Costretti a traslocare a Pesaro"

È la crisi del settimo anno. Dopo 6 edizioni a Rimini, "dove tutto è cominciato", il Food marketing festival traslocherà al palasport di Pesaro. L’evento per la formazione dei ristoratori, ideato e organizzato da Giuliano Lanzetti, il titolare del Bounty, ogni anno "ha portato in questi anni a Rimini migliaia di partecipanti, diventando uno degli appuntamenti più seguiti per fare marketing nel settore della ristorazione". Ma il festival quest’anno si terrà non al Palacongressi di Rimini, bensì alla Vitrifrigo arena di Pesaro il 14 ottobre. "Sono anni che ci corteggiano da Pesaro: questo matrimonio era nell’aria. Ma non avremmo lasciato Rimini se ci fosse stata la reale volontà di mantenere qui il festival".

Cosa vi ha spinto al trasloco a Pesaro?

"L’evento è diventato negli anni sempre più grande: quest’anno avremo 4mila iscritti. Noi avremmo voluto farlo anche stavolta al Palas di Rimini. Abbiamo chiesto con largo anticipo la disponibilità per la data che ci interessava, ci è stato risposto che in questo periodo il Palas è completamente soldout (così è in effetti: tra congressi e convention è occupato quasi tutti i giorni a ottobre, ndr). Abbiamo trattato per trovare una soluzione, cambiando la data, ma non c’è stato proprio verso di farlo a Rimini".

Una scelta che la addolora?

"Molto. Perché il successo del Food marketing festival è nato a Rimini, dall’esperienza del Bounty, una storia riminese che parla di ospitalità romagnola al mondo. Abito a 500 metri dal Palacongressi e ho un locale storico a Rimini: mi sembra assurdo dover traslocare a Pesaro".

Un divorzio irreparabile?

"Per quest’anno saremo a Pesaro. Speriamo di tornare a Rimini già nel 2026 e lo auspico, prima di tutto, nell’interesse della città stessa. Il Food marketing festival non è solo una grande vetrina per Rimini: è anche un evento che porta un indotto economico importante alla città, dagli hotel dove i partecipanti pernottano ai locali. Per questo mi spiace che sia andata così".

Si riparte dal palasport di Pesaro: come vi hanno convinto a fare le valigie?

"Il forte interessamento di Pesaro è iniziato alcuni anni fa. A Pesaro ho trovato quella voglia di creare indotto nel territorio che contraddistingueva anche Rimini. Ma ripeto: saremmo rimasti a Rimini, se ci fosse stata una reale volontà di mantenere qui il festival. Per quest’anno togliamo il disturbo e ce ne andiamo a Pesaro. Lo facciamo senza polemica, ma con l’amara consapevolezza che il trasloco non è dipeso da noi".

Per il 2026 ci sono già trattative?

"Intanto pensiamo a questa edizione. Anche ieri ero alla Vitrifrigo arena a fare le prove. L’anno prossimo si vedrà. Io mi auguro che il festival possa tornare a Rimini. Ma non dipende da noi". A Ieg sono avvisati.