Il Festival del Sole porta in dote 15mila presenze turistiche

Con circa 2258 atleti provenienti da Europa, Canada e Giappone, dal 2 al 7 luglio Riccione darà vita alla sedicesima edizione del Festival del Sole. Una boccata d’ossigeno per gli operatori turistici, considerati i 15.000 pernottamenti, distribuiti su circa 100 hotel. Con i 2.300 abbonamenti ai mezzi pubblici si prevede un indiscutibile benefit per tutte le attività del territorio. Le arene, dove si esibiranno le 89 squadre partecipanti, saranno allestite in piazzale Roma, San Martino e Arena Giardini. A darne un’anticipazione è Maurizio Ascani del Festival del Sole: "Si comincia domenica 2 luglio alle 21 con la sfilata delle squadre e il gran galà d’apertura nell’Arena Roma, per procedere con le esibizioni quotidiane alle 17,30 e alle 21. Si conclude il 7 con uno spettacolo che rientra nella Notte Rosa, "Sakura Pink Night", l’incanto rosa del Giappone, con la squadra campione di acrobatica maschile di Tokio". Al bando le bottiglie in plastica, nelle arene verranno installati dei distributori d’acqua da mettere in borraccia.