Il Festival del sole splende. Atleti anche dall’Australia

Un festival mondiale. Con l’arrivo della squadra australiana, quest’anno il Festival del sole può dire di avere raggiunto tutti i continenti. A partire dal 1989, anno di nascita della manifestazione, il festival ha ospitato gruppi provenienti da tutti e cinque i continenti.

Quest’anno il conto alla rovescia sta giungendo al termine. Manca davvero poco alla più grande manifestazione internazionale di ginnastica per tutti dell’Europa meridionale. Si parte domenica con gli spettacoli finali il 4 luglio. L’edizione in partenza è in linea con quelle del passato. Ogni edizione ha visto in media la partecipazione di circa 80 gruppi provenienti da ogni angolo del pianeta, per un totale complessivo di oltre 1.400 gruppi nel corso delle 18 edizioni.

Per una settimana, Riccione si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, dove gli atleti si esibiranno in diverse discipline: dalla ginnastica alla danza, senza limiti di età né di livello tecnico, nelle arene allestite in riva al mare. Due le arene: in piazzale Roma e piazzale Aldo Moro. Le performance spaziano dal corpo libero all’aerobica, dall’acrogym all’acrobatica, dalla ginnastica ritmica e artistica alla danza classica e moderna, fino all’hip-hop e al funky.