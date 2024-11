Il Festival del Sole splende nella Perla

Ora è certo, il Festival del Sole si terrà a Riccione anche nel prossimo biennio. La giunta comunale ha fatto scattare il disco verde al protocollo d’intesa tra il Comune e l’Associazione dilettantistica polisportiva Agi (Arte ginnica internazionale), che le parti sottoscriveranno a breve, prevedendo l’evento nella stessa città sia per il 2025 che per il 2026. Una buona notizia per gli albergatori, ma anche per altri operatori turistici. Basti pensare che questa manifestazione internazionale di ginnastica per tutti l’anno scorso ha visto la partecipazione di 2.600 atleti in rappresentanza di novanta squadre provenienti anche da altri continenti. Già fissata la data della prossima edizione in calendario dal 29 giugno al 4 luglio. Dunque, nessun timore, come si è rischiato un paio di estati fa, di perdere questo ambito appuntamento che con le sue arene diventa una vera e propria attrazione per turisti e residenti. "Questo accordo – fa sapere il Comune – rafforzerà la collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’associazione organizzatrice della manifestazione, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il più grande evento internazionale di ginnastica per tutti dell’Europa meridionale" che affonda le sue radici nell’ormai lontano 1989. Proposto per decenni con cadenza biennale negli ultimi tempi è diventato annuale. "Il Festival del Sole è una delle manifestazioni più importanti di Riccione – premette la sindaca Daniela Angelini con gli assessori al Turismo, Mattia Guidi, e allo Sport, Simone Imola –. Questo sia perché è incentrato sui giovani e sullo sport, elementi per noi centrali nella programmazione del palinsesto degli eventi, sia perché rappresenta un importante indotto per la città. Grazie al confronto con le nostre realtà cittadine il festival è sempre più condiviso e torna a coinvolgere anche la zona Abissinia".

Nives Concolino