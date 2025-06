Il festival delle serie tv prepara il bis: "Nel 2026 lo rifaremo in Riviera. E molti attori prenderanno casa qui"

La cartolina del festival? Kevin Spacey (due premi Oscar e tanto altro) che posa, instancabile, per ogni selfie che gli chiedono: in hotel, al ristorante, per strada. "Pensare che né lui né gli altri ospiti (oltre 200) hanno preteso il cachet per venire a questa prima edizione di Italian global series festival. Abbiamo pagato loro soltanto il viaggio e il soggiorno". assicura il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni. E "alcuni attori sono rimasti così entusiasti di Rimini e Riccione, che hanno deciso di fermarsi qui qualche giorno in più".

Oggi il gran finale del festival: proviamo a fare un bilancio. "Direi che è stato molto buono. Non sono mancati errori e sbavature: l’avevamo messo in conto trattandosi della prima edizione. Ma i numeri dicono che è stato un successo. Quasi 200 ospiti di fama nazionale e internazionale, 85 giornalisti accreditati di cui 20 dall’estero. Centinaia di uscite sulla stampa nazionale e internazionale: ha parlato del festival anche il New York Times. E 215 milioni di persone nel mondo hanno seguito gli eventi del festival trasmessi da Rai Italia. E poi oltre un milione di euro di indotto diretto per Rimini e Riccione soltanto nei primi giorni, senza contare quello indiretto".

Scommessa vinta? Il prossimo anno si rifarà? "Assolutamente sì. Sarà sempre a giugno, sempre a Rimini e Riccione. Agis e Apa (associazione dei produttori audiovisivi) stanno creando una fondazione per il festival. Ne farà parte il ministero, mi auguro entrino anche la Regione, Rimini e Riccione".

Cambierà il format rispetto a quello visto quest’anno? "Rimini e Riccione resteranno il cuore di questa manifestazione. Ma nel 2026 vorremmo organizzare anche alcuni tour e iniziative nell’entroterra, allo scopo di promuovere ancora di più il territorio. Il festival è stato apprezzato non solo dal pubblico e dai media, ma anche dagli stessi ospiti. Che non si immaginavano qualcosa del genere".

Presentando il festival, lei disse: vogliamo farne la Cannes delle serie tv. Ci si riuscirà? "In pochi anni può riuscirci, anche perché sono pochi i festival legati alle serie tv. E vedere Spacey o Can Yaman – per citarne alcuni – girare in Riviera e innamorarsi di questa terra, ci dice che questo evento ha grandi potenziale. E magari qualche stella di Hollywood finira per prendere casa a Rimini".