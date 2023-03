Il Festival dell’Oriente alla Fiera di Rimini tra musica e balli tipici

Ultimo giorno oggi alla Fiera di Rimini per il Festival dell’Oriente. Una kermesse unica per ammirare danze tipiche, canti tradizionali, esibizioni di folklore. Da non perdere i tanti spettacoli in programma durante la giornata, per un viaggio tra musiche e colori. L’Oriente e il suo immenso patrimonio artistico saranno fedelmente rappresentati attraverso le scenografie e le esibizioni dal vivo. Per tutti gli appassionati un’occasione per entrare in contatto con il mondo orientale e lasciarsi travolgere dalla sua energia e bellezza.