Il festival fantasma. Vendono biglietti per il party in spiaggia: "Non è autorizzato"

Sogno di un’estate che... non ci sarà mai. Sembra proprio questo il destino già scritto di un presunto festival fantasma la cui linea della vita è andata avanti solo sui social network prima di venire bruscamente interrotta dalla smentita ufficiale del Comune di Rimini. Sui social infatti nei giorni scorsi è apparsa la pubblicizzazione di un evento denominato appunto ’Reggaeton Beach Festival - Rimini 2024’. Una vera e propria bomba del divertimento, al punto che su Facebook la pagina dell’evento in poco tempo è riuscita a racimolare quasi 35mila manifestazioni di interesse da parte degli utenti e quasi tremila partecipazioni. Un gran numero di interazioni per quello che nella descrizione gli organizzatori si sono limitati a sponsorizzare come un evento ’must’ dell’estate, pur senza ancora diramare dettagli più precisi su ospiti e svolgimento. Solo l’essenziale.

Nelle pagine social del ’Reggaeton Bech Festival’, infatti, è riportato come l’evento dovrebbe tenersi in piazzale Boscovich a partire dalle 15 del prossimo 20 luglio e fino all’una della notte del giorno successivo. Un bagno d’estate insomma che, però, il Comune di Rimini ha fatto in fretta a trasformare in una vera e propria doccia fredda. "L’evento non è autorizzato". L’ha messo nero su bianco palazzo Garampi, una volta messo sull’altolà da un numero crescente di segnalazioni e richieste arrivate sino agli uffici di piazza Cavour da parte di chi telefonava per chiedere se il personale del Comune sapesse dove poter acquistare i biglietti per l’evento. Tanto è bastato per portare all’approfondimento della questione, che ha così permesso al Comune di svelare l’errore ed equivoco alla base della sponsorizzazione.

L’amministrazione "nel confermare di non aver mai avuto contatto con gli organizzatori, che per altro non sono indicati con chiarezza nelle descrizioni dell’evento, ribadisce che si tratta di una iniziativa non autorizzata e invita i cittadini a non acquistare biglietti e a segnalare eventuali anomalie". D’altronde, in quel periodo piazzale Boscovich sarà già occupato per altre iniziative, mentre a dispetto di promozioni social e tanto di link, ancora attivo, per il rimando all’acquisto dei biglietti (messi in vendita al prezzo di 33 euro l’uno) il ’Reggaeton Beach Festival’ non risulterebbe in alcun modo autorizzato.

Anche per la mancata comunicazione e, al momento, l’impossibilità riscontrata dall’amministrazione nel prendere contatto con gli organizzatori del presunto evento ’fantasma’, il Comune ha segnalato al sito che sponsorizza il festival la mancanza dei permessi e a precedere la descrizione del maxi evento è comparso l’alert per cui "a seguito di verifiche effettuate si informa che l’evento potrebbe non essere stato autorizzato dagli enti competenti". Caratteristiche di una vendita di biglietti la cui proporzione deve essere ancora svelata dal momento che l’evento non è stato autorizzato e quindi non si terrà a Rimini nel luogo e periodo indicati. Il Comune nel frattempo ha già segnalato il caso sospetto alle forze dell’ordine, a cui spetterà ora l’accertamento sull’organizzazione e la vendita dei ticket per il presunto evento estivo.

