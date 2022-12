Il festival ‘galattico’ arriva in Fiera "Sarà un evento unico in Italia"

Ventisei dj in consolle per trenta ore di musica nell’arco dei tre giorni a ridosso di San Silvestro. Sarà una fine dell’anno Galactica quella che Cocoricò in collaborazione con Uncode ha messo in piedi per accogliere migliaia di persone in tre distinte location: l’Altromondo Studios, la Fiera e la Piramide del Cocoricò. "Un festival di queste proporzioni in questo periodo in Italia non c’è" premette Enrico Galli, patron del ‘Cocco’ da quando ha voluto ridare vita alla Piramide sulla collina di Riccione.

La riviera torna a dettare legge nel mondo della notte. "Il segnale è chiaro", sottolinea lo stesso Galli. Lo fa con un festival diviso in tre serate. Si parte all’Altromondo Studios questa sera. Dalle 23 alle 6 del mattino si alterneranno alla consolle quattro dj: Adiel, V111, Amelie Lens e Kobosil. Sarà un modo per scaldarsi in attesa della seconda grande serata in Fiera a Rimini. "Andremo a interessare due padiglioni - riprende Galli -. La capienza complessiva si aggira sulle 14mila persone. Abbiamo realizzato un evento come quelli che si fanno notare a livello internazionale". Il mondo della notte o della musica elettronica va sempre più in questa direzione. I grandi festival con tanti dj (come insegna dal 2005 il re dei festival, Tomorrowland) rappresentano momenti capaci di intercettare un pubblico molto vasto che valica il concetto della pista da disco. Sarà spettacolo e musica allo stato puro per i cultori del genere. In Fiera il festival si sdoppierà in due stage con caratteristiche differenti. I cancelli si apriranno alle 20 quando in consolle salirà Skizzo. Due ore più tardi uno dei dj che ha fatto la storia della musica techno, Marco Carola. Nell’arco di 11 ore di musica si alterneranno in consolle anche Shermanology, Dennis Cruz, Joseph Capriati, Ankkh, Stella Bossi, Mattia Trani, Ellen Allien e Jeff Mills. "Abbiamo previsto palchi importanti. Direi che non abbiamo badato a spese. Stiamo parlando di almeno 500 punti luce. Quello che accadrà in Fiera muoverà una organizzazione di circa 350 addetti tra sicurezza, personale vario quali baristi e altro fino ad arrivare alle competenze dei service, facchinaggio e maestranze varie". Sarà un crescendo continuo, promette Galli, mentre le vendite dei biglietti continuano incessanti. "C’è ancora disponibilità per le serate". Per organizzare un Festival di queste proporzioni "serve circa un milione di euro" ricorda Galli.

Il gran finale sarà sotto la Piramide del ‘Cocco’. Qui domenica le porte si apriranno già alle 18. Assieme a Cirillo, Matisa, Anotr, Francesco Del Garda, Sonja Moonear, Ricardo Villalobos, Zippo, Cera Khin, Indira Paganotto, Trym e Clara Cuve si arriverà alle 6 del mattino successivo dopo 30 ore di musica in re giorni. Sarà un messaggio al mondo della notte: "La riviera è tornata".

Andrea Oliva