Il film di Forster all’Auditorium

"La Giornata della Memoria è un momento importante proprio per ricordare il male pianificato che è stato in grado di compiere l’uomo nei confronti dei suoi simili. Quello che più rattrista è che ancora oggi avviene in tante parti del mondo con le guerre, le persecuzioni e il non riconoscimento della piena dignità dell’uomo". Nella serata di sabato 25 gennaio alle 21 all’Auditorium Little Tony di Serravalle la Giunta di Castello e il Centro sociale S.Andrea propongono un cineforum con la visione del film ‘Wonder-White Bird’, con ingresso libero. Un interessante film, adatto in particolare ad un pubblico giovanile, ma non solo. "Perché se da una parte è giusto non dimenticare, dall’altra, sempre più, è necessario non venir meno a quel compito importante a cui una società adulta e responsabile non può mancare: educare le giovani generazioni. così da maturare l’importanza del coraggio, del sacrificio ma soprattutto dell’altruismo e della gentilezza".