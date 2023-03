Il Film Festival riapre le porte dell’Apollo

Un ’fuorisalone’ prezioso quello che produrrà la 41esima edizione del Bff, Bellaria Film Festival, dal 10 al 14 maggio: la temporanea riapertura del ’mitico’ Cinema Apollo, uno dei beni storici più importanti sul territorio. "Faremo lì la cerimonia inaugurale", spiega il direttore operativo Sergio Canneto. L’Apollo è chiuso da oltre mezzo secolo, fu il primo luogo di proeizione aperto al pubblico, nel 1925. L’epoca d’oro del turismo dei villini, e dei ’signori’. Sta per compiere cent’anni. E’ stato anche ’capannone’ del Cantiere Lugaresi, fino al 1970. Un primo tentativo di riesumare la struttura è stato fatto da un gruppo di artisti dell’accademia di Francoforte Staedelschule, nel 2013, in occasione del Bff, su iniziativa di Marcello Spada, nipote del fondatore Giuseppe Lugaresi. Un bel test, ma senza seguito. "L’Apollo è uno dei posti magici della città – commenta il sindaco Filippo Giorgetti –. E il Bff cresce e guadagna capacità di essere attrattivo a livello nazionale". A fine Ottocento il fotografo e inventore cesenate Erardo Lugaresi (morto nel 1968) ereditò una proprietà frontemare a Bellaria. Nel 1910, con la nipote Jolanda Cirillo, nota cantante d’opera, Erardo decide di costruire un cinema a fianco della villa di famiglia, Villa Tina, firmandone la facciata in stile liberty. Al cinema-teatro Apollo si tenevano anche feste e balli: diventa luogo d’incontro e aggregazione. Nei primi anni trenta Giuseppe Lugaresi (mancato nel 2000), figlio di Erardo, inizia a produrre barche a vela e poi a motore nel retro del cinema, dando inizio al Cantiere Lugaresi. Per circa vent’anni cinema e cantiere sono attivi fianco a fianco. L’Apollo fu chiuso a fine anni 70’ e spostato in un’altra area della proprietà dove divenne un cinema estivo all’aperto: l’Arena Apollo, attiva fino agli anni 90’. Mentre Giuseppe Lugaresi continuò il lavoro nel cantiere come rimessaggio fino a metà anni 90’. Dalla sua morte il cinema diventa uno spazio di raccolta-deposito: vecchi mobili, oggetti di famiglia e scafi. Il Bff, casa del cinema indipendente italiano, trova una casa speciale, sul mare. L’auspicio è che il Cinema Apollo venga recuperato e restaurato. Sarebbe una location ideale per i musei cittadini.

Mario Gradara