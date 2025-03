Il Film Festival svela il suo archivio

Tre settimane dopo Pasqua, dal 7 all’11 maggio, andrà in scena il Bellaria Film Festival, fondato da Luigi Barberini, edizione 43. E domani a Roma (ministero della Cultura) sarà ufficialmente presentato il progetto di digitalizzazione dell’archivio per il cinema indipendente Italiano, composto da tutti i film selezionati e non selezionati delle passate edizioni del Bellaria Film Festival (fino al 2005 ’Anteprima per il cinema indipendente italiano’). Interverranno il sottosegretario Lucia Borgonzoni, l’amministratore di Approdi Servio Canneto e gli amministratori bellariesi.