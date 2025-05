Il finale di ’Filo per filo’ tra incontri e mostre

Ultimi appuntamenti in scena per Filo per filo – Segno per segno, il festival del teatro e delle arti organizzato da Alcantara e dedicato ai ragazzi. Stasera alle 21 all’ex cinema Astoria di Rimini prende vita Dipende…, percorso immersivo, che accompagnerà gli spettatori nel mondo delle dipendenze, dall’alcol fino al gioco d’azzardo. Domani, sempre alle 21 all’Astoria, appuntamento con Il caos e i mostri, lo spettacolo del male tra filosofia e cultura pop, l’incontro con la filosofa Lucrezia Ercoli condotto da Bianca Tremendelli. Domenica alle 17 ci si sposterà invece al Museo della città per l’ultimo atto del festival che si conclude con l’inaugurazione della mostra Nel blu, realizzata in collaborazione con Rimini Blue Lab. La mostra nasce dal laborario a cura di Alcantara ed Elena Iodice, che ha coinvolto bambini e ragazzi in varie attività per esplorare il rapporto tra Rimini e il mare. La mostra, che è a ingresso libero, rimarrà allestita fino all’8 giugno.