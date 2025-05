"Vinciamo, siamo riminesi veri!" esclamano all’unisono Matteo Pironi e Matteo Polverelli, due volti noti della curva che vivono ogni partita come una finale. "La rivalità con Forlì si sente eccome. È una di quelle sfide che ti tengono sveglio la notte, che respiri in città giorni prima".

Per loro, il fattore casa sarà l’elemento chiave: "Il Flaminio è una bolgia, ti trascina, ti carica. È come avere un giocatore in più". Sottolineano anche l’importanza dell’identità: "Questa maglia, questi colori, per noi significano tanto. Scendere in campo con Rimini sul petto è un orgoglio. E in un derby, l’orgoglio vale oro".

Concludono con uno sguardo che non lascia dubbi: "domani (oggi per chi legge) ci sarà da combattere, ma se lottiamo insieme, nessuno ci può fermare".