Il flashmob di Baroni ‘Panico’ a Milano

Un maxi flashmob che ha coinvolto oltre cinquanra ballerini, a Milano. Il cantautore riminese Federico Baroni torna a far parlare di sé con un nuovo singolo, Panico, presentato nel cuore della città lombarda con un maxi flashmob. Il brano targato Warner Music sarà su tutte le piattaforme da venerdì 5 maggio ma proprio sulle sue note, e con una coreografia ideata da Marcello Tornabruni (uno dei più accreditati coreografi di hip hop in Italia), Federico ha attraversato tutta la città di Milano con una crew di 50 ballerini, esibendosi a sorpresa in 4 luoghi simbolo: piazza Duomo, alla stazione, in piazza Gae Aulenti e sulla metropolitana M5. Con centinaia di persone, Baroni ha creato un momento di condivisione per tutti indimenticabile. "In questi mesi ho pensato a lungo a come proporre qualcosa di nuovo in cui diversi mondi e le mie passioni potessero incontrarsi – commenta l’artista riminese – Era un sogno nel cassetto da anni, unendo musica, ballo e moda in una cosa sola. Sono già al lavoro – dice – per poter portare questo show anche sui palchi di tutta Italia in estate".

Il brano ‘Panico’ è stato scritto da Federico Baroni e Adel Al Kassem, prodotto da Riccardo Scirè. Baroni, riminese classe 1993, è uno dei busker più seguiti d’Italia, ha partecipato a programmi come X Factor e Amici di Maria de Filippi, si è esibito all’interno di importanti festival. Ha anche aperto i live di James Morrison, Max Gazzè, Elisa e molti altri.